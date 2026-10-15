ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor einem Jahr gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9.25 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’081.081 ADTRAN-Aktien im Depot. Die gehaltenen ADTRAN-Aktien wären am 14.10.2026 7’178.38 USD wert, da der Schlussstand 6.64 USD betrug. Damit wäre die Investition um 28.22 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für ADTRAN eine Börsenbewertung in Höhe von 567.82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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