NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr bedeutet

Das Adobe-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug an diesem Tag 338.43 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.955 Adobe-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 263.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779.22 USD wert. Mit einer Performance von -22.08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Adobe markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 108.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch