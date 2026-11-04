NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 335.35 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Adobe-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.982 Adobe-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 733.98 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 03.11.2026 auf 246.14 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 26.60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 97.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch