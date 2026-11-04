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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Adobe eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 335.35 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Adobe-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.982 Adobe-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 733.98 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 03.11.2026 auf 246.14 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 26.60 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 97.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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