NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Adobe-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 348.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.287 Adobe-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (238.12 USD), wäre das Investment nun 68.36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31.64 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 92.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch