Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Adobe-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 348.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.287 Adobe-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (238.12 USD), wäre das Investment nun 68.36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31.64 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 92.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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