Vor 5 Jahren wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 670.96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.149 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35.11 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 17.11.2026 auf 235.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 64.89 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 95.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch