NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Adobe-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 597.22 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.744 Adobe-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’963.36 USD, da sich der Wert eines Adobe-Anteils am 10.11.2026 auf 236.70 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 60.37 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 91.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch