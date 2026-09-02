NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren

Am 02.09.2016 wurden Adobe-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Adobe-Anteile an diesem Tag bei 103.57 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.655 Adobe-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 286.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’762.19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 176.22 Prozent.

Der Marktwert von Adobe betrug jüngst 116.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch