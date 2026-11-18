Vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23.80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.202 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 76.97 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Anteils am 17.11.2026 auf 18.32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23.03 Prozent eingebüsst.

Alle ACADIA Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch