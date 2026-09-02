ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27.79 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 35.984 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 01.09.2026 1’039.58 USD wert, da der Schlussstand 28.89 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 3.96 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.