NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27.79 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 35.984 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 01.09.2026 1’039.58 USD wert, da der Schlussstand 28.89 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 3.96 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 4.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch