NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25.72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.888 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118.86 USD, da sich der Wert einer ACADIA Pharmaceuticals-Aktie am 25.08.2026 auf 30.57 USD belief. Mit einer Performance von +18.86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ACADIA Pharmaceuticals wurde am Markt mit 5.10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch