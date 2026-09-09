NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 16.45 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 607.903 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (27.58 USD), wäre die Investition nun 16’765.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67.66 Prozent gesteigert.

ACADIA Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch