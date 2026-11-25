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|ACADIA Pharmaceuticals-Investmentbeispiel
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22.29 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 44.863 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers auf 18.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 820.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17.99 Prozent eingebüsst.
Insgesamt war ACADIA Pharmaceuticals zuletzt 3.05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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