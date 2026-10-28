NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 21.76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.596 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.69 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 27.10.2026 auf 20.17 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 92.69 USD, was einer negativen Performance von 7.31 Prozent entspricht.

Alle ACADIA Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch