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|ACADIA Pharmaceuticals-Performance im Blick
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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 21.76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.596 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.69 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 27.10.2026 auf 20.17 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 92.69 USD, was einer negativen Performance von 7.31 Prozent entspricht.
Alle ACADIA Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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