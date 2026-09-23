ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 23.60 USD. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.373 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’119.07 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 22.09.2026 auf 26.41 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 11.91 Prozent.
ACADIA Pharmaceuticals wurde am Markt mit 4.54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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