|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ACADIA Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 49.950 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 1’027.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.75 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 3.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: SMI und DAX nach Rekorden letztlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag volatil. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Gewinne letztlich ebenso nicht halten. An der Wall Street geht es tief nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.