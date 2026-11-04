NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20.02 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 49.950 ACADIA Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 1’027.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.75 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 3.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch