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ACADIA Pharmaceuticals Aktie 1184425 / US0042251084

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Lukrative ACADIA Pharmaceuticals-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

ACADIA Pharmaceuticals
25.65 EUR 0.63%
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Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 18.04 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 55.432 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 11.08.2026 1’630.27 USD wert, da der Schlussstand 29.41 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.03 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte ACADIA Pharmaceuticals einen Börsenwert von 5.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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