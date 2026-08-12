NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 18.04 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 55.432 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wären am 11.08.2026 1’630.27 USD wert, da der Schlussstand 29.41 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.03 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte ACADIA Pharmaceuticals einen Börsenwert von 5.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch