NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Abbott Laboratories-Aktie an diesem Tag 122.17 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.185 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 105.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 865.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.47 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich jüngst auf 182.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch