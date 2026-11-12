NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.776 Abbott Laboratories-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 109.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.16 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Abbott Laboratories einen Börsenwert von 191.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch