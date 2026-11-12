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|Profitable Abbott Laboratories-Anlage?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Abbott Laboratories-Investment verlieren können.
Vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.776 Abbott Laboratories-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 109.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15.16 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Abbott Laboratories einen Börsenwert von 191.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Abbott Laboratories am 12.11.2026
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