NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 134.17 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.453 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 102.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 762.91 USD wert. Mit einer Performance von -23.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 176.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch