Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’801 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9467 0.0%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’360 2.3%  Bitcoin 63’293 0.7%  Dollar 0.8250 -0.1%  Öl 104.6 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wäre ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr rentabel gewesen?
Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet hätte
Volatile KI-Aktien wie NVIDIA: Diese Strategien schützen Anleger vor starken Ausschlägen
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Suche...

Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Abbott Laboratories-Einstieg? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Investoren gebracht.

Abbott Laboratories
83.02 CHF -1.70%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 134.17 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.453 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 102.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 762.91 USD wert. Mit einer Performance von -23.71 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 176.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Abbott Laboratories

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Abbott Laboratories

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen