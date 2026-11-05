NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Abbott Laboratories-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 39.09 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 255.820 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29’549.76 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 04.11.2026 auf 115.51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 195.50 Prozent.

Abbott Laboratories wurde am Markt mit 188.97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch