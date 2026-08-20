NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Abbott Laboratories-Anteile an diesem Tag 132.44 USD wert. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.755 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 114.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.60 Prozent verringert.

Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 194.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch