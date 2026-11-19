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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 19.11.2023 wurde die Abbott Laboratories-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 99.55 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 10.045 Abbott Laboratories-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 1’049.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 104.48 USD belief. Das entspricht einem Plus von 4.95 Prozent.
Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 181.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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