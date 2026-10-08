Abbott Laboratories Aktie 903037 / US0028241000
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42.97 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23.272 Abbott Laboratories-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’297.65 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 07.10.2026 auf 98.73 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 129.76 Prozent.
Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 169.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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