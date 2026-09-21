NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

AAON-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 91.56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.922 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (76.76 USD), wäre das Investment nun 838.36 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16.16 Prozent.

Der Marktwert von AAON betrug jüngst 6.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch