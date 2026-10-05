AAON Aktie 112456 / US0003602069
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren AAON-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AAON-Papier bei 45.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.210 AAON-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 184.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.04 Prozent zugenommen.
Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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