NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden AAON-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das AAON-Papier an diesem Tag 57.50 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 173.913 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AAON-Papiers auf 89.10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’495.65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.96 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 7.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch