AAON Aktie 112456 / US0003602069
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AAON-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
AAON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 63.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.858 AAON-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’203.14 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 28.08.2026 auf 75.87 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20.31 Prozent.
Zuletzt verbuchte AAON einen Börsenwert von 6.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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