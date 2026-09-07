AAON Aktie 112456 / US0003602069
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in AAON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AAON-Papier statt. Der Schlusskurs der AAON-Anteile betrug an diesem Tag 43.14 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 231.803 AAON-Anteilen. Die gehaltenen AAON-Papiere wären am 04.09.2026 18’405.19 USD wert, da der Schlussstand 79.40 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 84.05 Prozent.
AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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