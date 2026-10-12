NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das AAON-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50.676 AAON-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (86.16 USD), wäre die Investition nun 4’366.22 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 336.62 Prozent gleich.

Insgesamt war AAON zuletzt 7.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch