NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3D Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das 3D Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 17.95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 5.571 3D Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 3.60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20.06 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 79.94 Prozent.

3D Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 583.65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch