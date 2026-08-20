NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3D Systems von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades 3D Systems-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6.47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.456 3D Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52.70 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 19.08.2026 auf 3.41 USD belief. Mit einer Performance von -47.30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 571.20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch