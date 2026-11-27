Am 27.11.2016 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die 1st Source-Aktie 39.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die 1st Source-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25.310 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 2’195.65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.75 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119.56 Prozent erhöht.

1st Source erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch