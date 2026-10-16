NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1st Source-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.10.2023 wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die 1st Source-Anteile bei 42.51 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die 1st Source-Aktie investierten, hätten nun 23.524 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen 1st Source-Aktien wären am 15.10.2026 2’013.17 USD wert, da der Schlussstand 85.58 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 101.32 Prozent.

1st Source markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch