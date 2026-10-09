1st Source Aktie 930710 / US3369011032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|1st Source-Anlage im Blick
|
09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in 1st Source-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.10.2025 wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 1st Source-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.664 1st Source-Aktien. Die gehaltenen 1st Source-Papiere wären am 08.10.2026 141.49 USD wert, da der Schlussstand 85.01 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41.49 Prozent zugenommen.
Insgesamt war 1st Source zuletzt 2.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1st Source Corp.
Analysen zu 1st Source Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.