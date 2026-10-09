NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor einem Jahr eingebracht

Am 09.10.2025 wurde das 1st Source-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 60.08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 1st Source-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.664 1st Source-Aktien. Die gehaltenen 1st Source-Papiere wären am 08.10.2026 141.49 USD wert, da der Schlussstand 85.01 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41.49 Prozent zugenommen.

Insgesamt war 1st Source zuletzt 2.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch