NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1st Source von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden 1st Source-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das 1st Source-Papier bei 61.57 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16.242 1st Source-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’439.50 USD, da sich der Wert eines 1st Source-Anteils am 13.08.2026 auf 88.63 USD belief. Damit wäre die Investition um 43.95 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von 1st Source belief sich zuletzt auf 2.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch