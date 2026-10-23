NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit 1st Source-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49.56 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 201.776 1st Source-Aktien im Depot. Die gehaltenen 1st Source-Anteile wären am 22.10.2026 17’590.80 USD wert, da der Schlussstand 87.18 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +75.91 Prozent.

Der Marktwert von 1st Source betrug jüngst 2.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch