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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1st Source-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen 1st Source-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit 1st Source-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 49.56 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 201.776 1st Source-Aktien im Depot. Die gehaltenen 1st Source-Anteile wären am 22.10.2026 17’590.80 USD wert, da der Schlussstand 87.18 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +75.91 Prozent.
Der Marktwert von 1st Source betrug jüngst 2.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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