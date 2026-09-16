1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5.33 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 187.617 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 3.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575.98 USD wert. Das entspricht einem Minus von 42.40 Prozent.
Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196.15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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