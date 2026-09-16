NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 52’037 -0.1%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9447 0.0%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’343 1.2%  Bitcoin 62’010 0.1%  Dollar 0.8192 0.1%  Öl 105.9 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Kühne+Nagel-Aktie dennoch im Minus: Konzern weitet Pharma-Logistikkapazitäten am Flughafen Frankfurt aus
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Infineon trennt sich von Speicherchip-Geschäftsteil - Aktie reagiert positiv
Suche...
Plus500 Depot

1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

1-800-FLOWERSCOM-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

1-800-FLOWERS.COM
2.79 USD -8.82%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades 1-800-FLOWERSCOM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5.33 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investierten, hätten nun 187.617 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 3.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575.98 USD wert. Das entspricht einem Minus von 42.40 Prozent.

Alle 1-800-FLOWERSCOM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 196.15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten