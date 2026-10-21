1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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|Lukratives 1-800-FLOWERSCOM-Investment?
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren 1-800-FLOWERSCOM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7.57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.210 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 35.54 USD, da sich der Wert einer 1-800-FLOWERSCOM-Aktie am 20.10.2026 auf 2.69 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 64.46 Prozent.
1-800-FLOWERSCOM war somit zuletzt am Markt 172.80 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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