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|Lukrativer 1-800-FLOWERSCOM-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an diesem Tag bei 31.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 313.676 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 558.34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 94.42 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 116.88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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