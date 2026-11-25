Vor 5 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an diesem Tag bei 31.88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 313.676 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 558.34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 94.42 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von 1-800-FLOWERSCOM bezifferte sich zuletzt auf 116.88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch