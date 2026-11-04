|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable 1-800-FLOWERSCOM-Investition?
|
04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’030.928 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 2’783.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.70 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 72.16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 176.05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: 1-800-FLOWERSCOM gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.