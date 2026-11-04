NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9.70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’030.928 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 2’783.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.70 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 72.16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 176.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch