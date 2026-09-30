NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 5 Jahren verloren

Am 30.09.2021 wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30.51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.278 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.52 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Papiers am 29.09.2026 auf 2.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91.48 Prozent verringert.

Der 1-800-FLOWERSCOM-Wert an der Börse wurde auf 169.55 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch