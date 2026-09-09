1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 1-800-FLOWERSCOM von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.038 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40.29 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 08.09.2026 auf 3.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.71 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 239.25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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