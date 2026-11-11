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|Profitables 1-800-FLOWERSCOM-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.864 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.74 Prozent verringert.
1-800-FLOWERSCOM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 178.70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
Analysen zu 1-800-FLOWERS.COM Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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