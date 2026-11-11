NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1-800-FLOWERSCOM-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 1-800-FLOWERSCOM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.864 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 2.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.74 Prozent verringert.

1-800-FLOWERSCOM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 178.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch