1-800-FLOWERS.COM Aktie 813143 / US68243Q1067
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen 1-800-FLOWERSCOM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.315 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73.63 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 18.08.2026 auf 4.02 USD belief. Mit einer Performance von -26.37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 257.74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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