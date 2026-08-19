NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem 1-800-FLOWERSCOM-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.315 1-800-FLOWERSCOM-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 73.63 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 18.08.2026 auf 4.02 USD belief. Mit einer Performance von -26.37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für 1-800-FLOWERSCOM eine Börsenbewertung in Höhe von 257.74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch