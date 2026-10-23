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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: Wäre eine Investition in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren rentabel gewesen?
So viel Geld hätte ein Anleger jetzt, wenn er vor geraumer Zeit in Zions Bancorporation-Aktien investiert hätte.
Vor 5 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Zions Bancorporation-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.506 Zions Bancorporation-Papiere. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Aktien wären am 22.10.2026 100.00 USD wert, da der Schlussstand 66.39 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments - Prozent.
Zions Bancorporation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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