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|Lukrative Zions Bancorporation-Anlage?
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Zions Bancorporation-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Zions Bancorporation-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 65.41 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investierten, hätten nun 15.288 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 951.54 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 19.11.2026 auf 62.24 USD belief. Mit einer Performance von -4.85 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am Markt war Zions Bancorporation jüngst 9.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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