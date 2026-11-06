NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Zions Bancorporation-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51.25 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hat, hat nun 195.122 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’669.27 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 05.11.2026 auf 64.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 26.69 Prozent vermehrt.

Zions Bancorporation wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch