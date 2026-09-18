Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36.18 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.640 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Aktien wären am 17.09.2026 1’815.92 USD wert, da der Schlussstand 65.70 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81.59 Prozent angezogen.
Zions Bancorporation wurde am Markt mit 9.54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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