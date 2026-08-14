NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Zions Bancorporation-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 53.77 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zions Bancorporation-Aktie investiert, befänden sich nun 185.977 Zions Bancorporation-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’317.84 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 13.08.2026 auf 71.61 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33.18 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Zions Bancorporation eine Börsenbewertung in Höhe von 10.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch