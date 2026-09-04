NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 10 Jahren eingebracht

Am 04.09.2016 wurde das Zions Bancorporation-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 30.97 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 322.893 Zions Bancorporation-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69.31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’379.72 USD wert. Damit wäre die Investition 123.80 Prozent mehr wert.

Der Zions Bancorporation-Wert an der Börse wurde auf 9.91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch